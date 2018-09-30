الخضراوات والفواكه تزخر بالفوائد الصحية

المصدر: دبي - البيان الصحي ــ حسام الحوراني

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تتميز الأطعمة ذات اللون الأحمر بالعناصر الغذائية المفيدة، فالخضراوات والفواكه ذات اللون الأحمر تساعد في تحويل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون إلى طاقة يستهلكها الجسم، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة الصديقة للقلب، مثل «أنثوسيانين» و«ليكوبين» و«فلافونويد» و«ريسفيراترول»، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «بولدسكاي»، الأميركية المتخصصة.

الفواكه الحمراء:

التوت البري الأحمر

الرمان

توت العليق الأحمر

الكرز

البرتقال الأحمر

الفراولة

البطيخ

التفاح الأحمر

العنب الأحمر

الغريب فروت الأحمر

الطماطم

البرقوق

الكمثرى الحمراء

الخضراوات ذات اللون الأحمر

الفليفلة الحمراء

الفاصوليا الحمراء

الفليفلة الحمراء الحريفة

البصل الأحمر

البطاطا الحمراء

الشمندر

الفجل الأحمر

الكرنب الأحمر

ميزة الأطعمة ذات اللون الأحمر:

قليلة الصوديوم

قليلة السعرات الحرارية

مصدر جيد بمادة الـ «ليكوبين»

تحمي من عدة أنواع من السرطانات

تحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف والمعادن