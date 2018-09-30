اللسان.. مؤشر على الحالة الصحية

المصدر: دبي - البيان الصحي

يمكن للسان أن يكشف أسراراً كثيرة عن صحتك، فقد يكون مؤشراً على الإصابة ببعض لأمراض، بل قد يمثل وسيلة لتشخيصها.

فقد نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الطبيبة الأسترالية الصينية وافيني هولاند قولها إن هناك معلومات كثيرة عن صحة الإنسان يمكن استخلاصها من حجم اللسان وملمسه ولونه، مؤكدة أن هناك بعض العلامات التي تظهر على اللسان يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة صحية أو مرض ما بجسم الإنسان.

وقالت هولاند: «عادة ما يكون اللسان الطبيعي والسليم صحياً لونه وردياً، مغطى بطبقة خفيفة تميل إلى البياض». وتؤكد أن اللسان الشاحب يمكن أن يشير إلى نقص في الفيتامينات أو المعادن أو إصابة الشخص بالأنيميا، كما قد يشير إلى وجود عدوى بكتيرية بالجسم.

ومن جهة أخرى، فإن اللسان الأحمر قد يشير إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

الشكل

ويمكن للسان المنتفخ أن يشير إلى نقص في التغذية بحسب هولاند، في حين أن اللسان النحيل قد يوحي بجفاف الجسم وعدم تناول كمية كافية من السوائل.

وتعتبر نعومة اللسان الزائدة دليلاً على الإصابة بالأنيميا، بينما يشير جفاف اللسان إلى الإصابة بحمى أو إسهال أو نقص السوائل.

ووفقاً لهولاند، فإن اللسان الذي يحتوي على نتوءات أو شقوق يمكن أن يكشف أيضاً عن مجموعة من المشكلات الصحية المحتملة، حسب المكان الذي تظهر فيه هذه الشقوق.

وأوضحت: «إن وجود شقوق بالجزء العلوي من اللسان قد يكون علامة على عدوى بكتيرية أو فيروسية».