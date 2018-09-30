البطون المنتفخة أسوأ من البدانة

المصدر: دبي- البيان الصحي

كشف باحثون أميركيون أن البطون الممتلئة بشدة أخطر من البدانة على صحة القلب، حتى لو كان الوزن مقبولاً.

وأوضح المشرف على هذه الدراسة خوسيه مدينا- إنوخوسا أن «خطر الإصابة بمشكلات قلبية هو أكبر عند أصحاب البطون المنفوخة المتوسطي الوزن ما هو عند البدناء، الذين ليست بطونهم شديدة الامتلاء».

وبمعنى آخر، يعدّ الخصر غير المتناسب عاملاً أشد خطورة من مؤشـــر كتلة الجـسم المرتفع، كما أظهرت هذه الدراسة التي شملت 1692 أميركياً وأوروبياً تخطوا الخامسة والأربعين من العمر، التي بدأت بين 1997 و2000 وانتهت في 2016.

ويتضاعف خطر الإصابة بأمراض قلبية عند الأشخاص الذين تشبه أجسامهم شكل التفاحة.

ويشتدّ الأمر خطورة عندما يتخطى محيط الخصر مقاس الورك بنسبة 90% أو أكثر عند الرجال، مقابل 85 % للنساء، وتسمّى هذه الحالة البدانة البطنية.

وقدّمت هذه الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لطبّ أمراض القلب في ليوبليانا حول الوقاية من الأمراض القلبية، وهي شكّلت فرصة لتسليط الضوء على خطورة هذه المشكلة الصحية، التي قد يُستخفّ بها، كما قال خوسيه مدينا- إنوخوسا من مجموعة «مايو كلينيك» البحثية في روتشستر (ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة).