هزّ الرِجلين يعرض للإصابة بالأمراض القلبية والدماغية

المصدر: دبي - البيان الصحي

هزّ الرِجلين بصورة متكررة عادة منتشرة كثيراً، في قاعات الانتظار، في أماكن الاجتماعات، في المجالس الخاصة والعامة، في المنازل، في المدارس، وفي كل مكان تقريباً، وقد يكون هزّ الأرجل رد فعل عابراً لدى بعضهم، إلا أنه لدى آخرين قد يصبح مكتسباً مع مرور الأيام فيتحول إلى سلوك يكون بمثابة عادة سيئة لا أكثر، أو قد يعكس مواقف مقلقة، مثل العصبية والخوف وقلة الثقة بالنفس.

واستناداً الى دراسة أميركية حديثة، فإن الأشخاص الذين يهزون أقدامهم بطريقة عصبية أثناء الجلوس بمعدل يفوق 16 مرة في الثانية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلبية والدماغية. وقال رئيس قسم طب الحالات الحرجة في معهد القلب الأميركي إن نوم أولئك الأشخاص غير مستقر، وهم يتحركون مئات المرات في الليلة، لذا أكثر عرضة لتسارع دقات القلب، وارتفاع ضغط الدم.