شجار الأزواج يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة

المصدر: دبي _البيان الصحي

توصلت دراسة حديثة إلى أن الشجار بين الحين والآخر هو جزء طبيعي من الزواج، ولكنه قد يؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة في مرحلة ما.

ووجد باحثون من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة أن الأزواج الذين ينتقدون بعضهم بعضا ويغلقون أعينهم أثناء الخلافات، لديهم مستويات أعلى من الالتهابات، وهم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تسرب الأمعاء التي تطلق البكتيريا في الدم وتحفز المرض.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تظهر أن الزواج السيئ يمكن أن يؤدي إلى إصابة الأشخاص بعديد الأمراض.

تغيرات

وقالت الدكتورة جانيس جلاسير، من مركز أوهايو الطبي: «نعتقد أن هذا الاضطراب الزوجي، يسبب تغيرات في القناة الهضمية تؤدي إلى الالتهاب والمرض».

وأجرى الباحثون استطلاعاً للرأي بشأن العلاقات الزوجية، شمل 43 من الأزواج، ثم قاموا بتصويرهم لمدة 20 دقيقة.

وظهرت لدى الرجال والنساء الذين أظهروا سلوكاً عدائياً أكثر أثناء المشاجرات، مستويات أعلى من تسرب الأمعاء في القناة الهضمية، وكذلك مستويات عالية من الالتهابات في أنحاء الجسم.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الخلاف الزوجي يمكن أن يبطئ التئام الجروح ويزيد من خطر الإصابة بالالتهاب.

وقال مايكل بيلي، المعد المشارك في الدراسة من معهد أبحاث طب الأمراض السلوكية بولاية أوهايو ومعهد الأبحاث في مستشفى الأطفال: إن البكتيريا الموجودة في الدم جراء تسرب الأمعاء تقود للالتهاب ويمكن أن تسهم في تدهور الصحة العقلية.