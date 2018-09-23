ربع سكان العالم لا يمارسون نشاطاً بدنياً أو تمارين

المصدر: دبي- البيان الصحي

حذر خبراء بمنظمة الصحة العالمية من استمرار انخفاض النشاط البدني للسكان في مختلف أنحاء العالم وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، ما ينذر بمخاطر صحية كبيرة على رأسها السرطان والسكري.

ويُقدر تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) أن أكثر من ربع سكان العالم، نحو 1.4 مليار شخص، لا يقومون بنشاط بدني أو تمارين رياضية كافية، وهو رقم يعكس ضعفاً شديداً في تحسن أداء البشر منذ عام 2001.

ويزيد عدم النشاط البدني من خطر الإصابة بمجموعة من المشاكل الصحية، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان. وبحسب التقرير فإن بلداناً عربية كانت في مقدمة الدول التي يقل فيها النشاط البدني للسكان أو الأعلى في معدلات الاسترخاء وقلة الحركة، وجاء على رأس القائمة: الكويت 67%، والسعودية 53% والعراق 52%.