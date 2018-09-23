الطبيبات أكثر قدرة على إنقاذ حياة النساء

المصدر: دبي - البيان الصحي

يمكن للطبيبات من الجنس اللطيف أن يتمكنَّ من إنقاذ حياتك أكثر من الرجال؛ وذلك بسبب تفكير النساء الذي يميل دائماً إلى التدقيق في الأمور، حسب ما توصلت إليه دراسة طبية.

فوائد

ووفقاً لمراجعة ما يقرب من 582 ألف حالة إصابة بالنوبات القلبية على مدى 19 عاماً في ولاية فلوريدا الأميركية، والتي أكدت على نظرية طويلة الأمد أن الجراحين الإناث يقدمن فوائد أفضل للمرضى من جنسهن، حسب موقع صحيفة الغارديان البريطانية.

ويعتقد الباحثون أن السبب هو أن الجراحين الإناث يفكرن أكثر في الأمور خارج المألوف، للعثور على حلول للمرضى الذين لا يبدو أنهم يعانون من الأعراض الأكثر وضوحاً، وهو أمر يحدث غالباً مع النساء.

آلام

في حين أن الرجال عادة ما تظهر آلام في الصدر وآلام الذراع، بينما تظهر لدى النساء أعراض أقل وضوحاً، ولكن في الوقت الذي يتعلم فيه جميع طلاب الطب هذا، فمن الأرجح أن تفكر الإناث في ذلك في غرفة الطوارئ بشكل أفضل. أما الأطباء الذكور، من ناحية أخرى، يميلون فقط إلى البحث عن الأعراض الكلاسيكية التي تؤثر على الرجال.