تشوّهات قلوب الأجنة.. أسباب وراثية ومتعلقة بالأم

المصدر: دبي - البيان الصحي ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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تحدث تشوّهات قلوب الأجنة لأسباب عدة منها ما يتعلق بالوراثة، ومنها ما يكون بسبب الأم كعدم انتظام السكر إن كانت مريضة، وإما بسبب تناول أدوية أثناء فترة الحمل دون استشارة الطبيب.

عدد نبضات قلب الطفل الأطفال حديث الولادة:

140 دقة خلال مرحلة ما بعد الولادة

o - 7 - 90 في الدقيقة تحت سن سنة

90 - 140 في الدقيقة من عمر سنة إلى سنتين

80 - 110 في الدقيقة من 3 - 5 سنوات

75 - 105 في الدقيقة من عمر 6 - 12 سنة

80 دقة في الدقيقة الواحدة من سن 13 - 18 سنة

أمراض تصيب الأطفال:

80 % من مجمل الحالات تشمل

ثقب بين البطينين

بقاء القناة الشريانية مفتوحة

ثقب بين الأذينين رباعي فالو

التضيق الرئوي، تضيق برزخ الأبهر نازل

التضيق الأبهري (الأورطي)

وتشوّه تبادل الشرايين الكبيرة TGA

20 % الباقية تشمل تشوّهات قلبية مختلفة ونادرة نسبياً

* أسباب لها علاقة بالأم:

الإصابة بالسكري غير المسيطر عليه

مرض الذئبة الحمامية

أمراض تصيب الأم الحامل خلال الأسابيع الأولى من الحمل مثل الحصبة الألمانية والهربس والنكاف

أدوية ومركبات كيمائية يشكل إعطاؤها للأم الحامل عامل خطورة لتشوّه قلب المولود مثل الفينتوتين والليثيوم

أسباب وراثية:

خلل في الكروموسومات

30 % من المواليد الذين يُولدون بخلل كروموسومي سببه تقدم عمر الأم

توائم وحيدة البيضة