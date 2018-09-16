مادة بالجسم تقتل الرجال أكثر من النساء

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة أوغوستا الأميركية، أن الرجال ضعفاء جداً أمام الإجهاد الخلوي الذي عادة ما يسبب لهم نوبات قلبية وجلطات دماغية.

وتفيد مجلة Bioscience Reports بأن العلماء أجروا تجارب عديدة على الجرذان المخبرية، واكتشفوا في أجسام إناث هذه الجرذان التي تعاني ضغط الدم، وجود جزيئات كثيرة تساعد في توسيع الأوعية.

ولكنهم لم يجدوها في أجسام الذكور أو كانت قليلة جداً. ويدور الحديث عن مادة BH4 التي تلعب دور «المساعد» للإنزيمات المنتجة لجزيئات أول أكسيد النيتروجين المسؤولة عن عمليات مختلفة في الجسم، بما فيها توسيع الأوعية الدموية والشيخوخة. وبينت نتائج أن جسم الذكور يفرز إنزيمات منتجة لأول أكسيد النتروجين، أقل بكثير مقارنة بجسم الإناث.