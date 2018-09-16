دراسة: حمل الهاتف الذكي لمدة طويلة قد يغيّر شكل اليد

المصدر: دبي - البيان الصحي

خلصت نتائج دراسة حديثة في جامعة دايجو بكوريا الجنوبية إلى أن حمل الهاتف لمدة طويلة من شأنه أن يغير شكل اليد وذلك في تأكيد لدراسات سابقة حذرت من أضرار حمل الهواتف لمدة طويلة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها ديلي ميل فقد يؤدي حمل الهاتف لمدة طويلة إلى ظهور تشوهات في الخنصر وآلام في الإبهام وتنميل في الأصابع الثلاثية الأخرى.

وأوضحت الدراسة أن اليد البشرية ليست مهيأة أصلاً لحمل الهاتف الذكي مدة طويلة، فاستخدام الهاتف يقوم على توازن يجعل من الخنصر مثبتاً للجهاز، والإبهام محركاً للأزرار على الشاشة، الأمر الذي كثيراً ما ينتج عنه تشوه للأصبعين معاً.

كما يمكن أن تسبب المواظبة على الاستخدام اليدوي للهاتف المحمول مشاكل في الأعصاب ينتج عنها تنمل في بعض الأصابع. وتوصي الصحيفة بأن يبحث الشخص عن طريقة لاستخدام هاتفه الذكي دون الإضرار بيديه.