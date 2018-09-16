خطر السجائر الإلكترونية يهدد خلايا مناعية في الرئة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت أبحاث جديدة أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة كما هو شائع، بل إن بإمكانها إلحاق ضرر كبير بخلايا الرئة.

ووجد البحث، الذي نشر في دورية «Thorax»، أن الدخان المتصاعد من السجائر الإلكترونية قد يسبب الالتهابات ويضعف نشاط البلاعم السنخية، وهي الخلايا التي تزيل جزيئات الغبار والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية.

وقال الباحثون: «إن بعض الآثار مشابهة لتلك التي تظهر لدى مدخني السجائر التقليدية والأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)».

وقال البروفيسور ديفيد تشيتكيت، المعدّ الرئيس للبحث، من جامعة برمنغهام، لـ«ميرور البريطانية»: «إن السجائر الإلكترونية تحتوي بالتأكيد على مواد مسرطنة أقل من تلك التي تحتويها السجائر التقليدية، إنها أكثر أماناً فيما يتعلق بمخاطر الإصابة بالسرطان، ولكن إذا استُخدمت على مدى 20 أو 30 عاماً، فهذا يمكن أن يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو ما نحتاج إلى معرفته».

وأضاف: «لا أعتقد بأن السجائر الإلكترونية أكثر ضرراً من السجائر العادية، ولكن يتعين الحذر، حيث ربما لا تكون آمنة بالقدر الذي نعتقد».

دراسات

وقال الباحثون: «إن العديد من الدراسات ركزت على التركيبة الكيميائية المستخدمة في سائل السجائر الإلكترونية قبل استنشاقه، لذلك قاموا خلال الأبحاث الجديدة بتطوير إجراء لمحاكاة تدخين السجائر الإلكترونية في المختبر، واختبار التأثير المكثف لدخان هذه السجائر في البلاعم السنخية المستخرجة من عينات الأنسجة الرئوية لثمانية من غير المدخنين».