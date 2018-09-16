الإجازة تساعد في التخلص من أمراض القلب والتوتر

المصدر: دبي - البيان الصحي

اكتشف مجموعة من العلماء أن الناس الذين يقضون عطلات طويلة، يعانون من نسبة أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية. وقال الأخصائي تيمو ستراندبرغ من جامعة هلسنكي الفلندية: «إن الإجازات والعطل، أمر جيد للتخلص من أمراض القلب والتوتر، وهو أمر ملحوظ بشكل كبير لدى الرجال».

وبحسب إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية هي السبب الرئيسي لوفاة البشر، ففي كل عام يموت 17 مليون شخص بسبب هذه الأمراض.

واستند ستراندبرغ في دراسته على مجموعة من رجال الأعمال، الذين يعيشون في هلسنكي، ليتابع مستوى معيشتهم.