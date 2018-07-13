هذه مضار ربطة العنق

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن خبراء من مستشفى شليزفيج هولشتاين الجامعي في ألمانيا أن ربطة العنق تؤثر سلبا على تدفق الدم إلى الدماغ.

وأشارت دراسة خبراء المستشفى المنشورة في مجلة Neuroradiology العلمية، إلى أن ربطة العنق تضغط على الأوردة الوداجية والشريان السباتي، ما يؤثر سلبا على دورة الدم في الدماغ.

واشترك في هذه الدراسة 30 متطوعا، طلب الباحثون من نصفهم ارتداء ربطات العنق، فيما بقي أعضاء النصف الآخر بدونها، وأجري تصوير مقطعي بالرنين المغناطيسي لهم جميعا.

واتضح حسب "روسيا اليوم" أن ارتداء ربطة العنق يخفض من كمية الدم المتدفقة إلى الدماغ، بصورة ملحوظة.

كما لفت الأطباء الانتباه إلى أن زي العديد من الشركات والمهن يتطلب ارتداء ربطة العنق بأنواعها، ولكن لم يفكر أحد من أصحاب العمل بضرر هذا "الخنق المقبول اجتماعيا".