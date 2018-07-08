لسانك طبيبك!

المصدر: البيان الالكتروني



قال خبراء في الصحة لـ (WD) إن أمراضاً عدة يمكن معرفة إصابتنا بها، من خلال حالة اللسان.

وأوضحوا أنه إذا كانت هناك بقع لامعة على اللسان، فيمكن أن تكون أعراضاً لمرض أو اضطراب في الكبد، وإذا لم يكن اللسان بأكمله ورديا وإنما رماديا واللثة شاحبة، فيعني ذلك نقص الحديد، الذي هو جزء من خلايا الدم الحمراء.

أما السطح الأبيض السميك فوق اللسان، فيعني الإصابة بنزلة برد أو خطأ في الجهاز الهضمي، وأما اذا كلن لسانك أنعم وأرق أو ضيقاً في الوقت نفسه، فمعنى هذا أنه يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية للمضادات الحيوية أو مرض الأمعاء أو الأنيميا.

وإذا كان اللسان جافاً فقد يكون دليلا على مرض الغدة اللعابية التي تضمن بقاء تجويف الفم رطبا دائما.

وعنما يكبر اللسان ويطول بشكل غير طبيعي، فقد يكون هذا مؤشرا على اضطراب الغدة الدرقية أو في أسوأ الحالات ورم في المخ مع تضخم اللسان، أما إذا كان اللسان أحمر فاتح اللون مع شعور بالحرقة، فقد يعني ذلك نقصا في الفيتامينات أو مرضى السكري أو ربما فقر الدم.