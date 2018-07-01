النساء يقضين وقتاً أطول في التخطيط للإجازة من الحمل

المصدر: Ⅶدبي ــ البيان الصحي

تقضي بعض النساء مزيداً من الوقت في التخطيط لإجازتهن الصيفية أكثر من تخطيطهن للحمل، بحسب مسح أجرته منظمة «تومي» الخيرية المعنية بصحة الأطفال.

وبدأت امرأة واحدة من بين كل خمس نساء تناول حمض الفوليك قبل التوقف عن تناول وسائل منع الحمل، بينما لم تتناوله واحدة من بين كل ست نساء على الإطلاق.

وتحد أقراص حمض الفوليك اليومية، التي تتناولها المرأة في محاولتها للحفاظ على حملها، من مخاطر إصابة الجنين بأضرار في الدماغ أو العمود الفقري.

عامل مهم

وقال خبراء إن التغذية ونمط الحياة المناسبين قبل الحمل يشكلان عاملاً مهماً للغاية في التمتع بصحة أفضل خلال الحمل والولادة. ويمكن للزوجين اتباع طرق كثيرة للتمتع بصحة أفضل أثناء الحمل إذ خطط له بأسابيع أو أشهر قبل حدوثه. ومن هذه الطرق التوقف عن التدخين وشرب الكحول وتناول الطعام بطريقة صحية واتباع نظام غذائي متوازن والمحافظة على وزن صحي. لكن في مسح أجري على 750 امرأة، توصلت الدراسة إلى أن أكثر من النصف بقليل غيرن أنظمة غذائهن أثناء الحمل، كما لم تتناول 17 % من الحالات التي خضعت للمسح حمض الفوليك على الإطلاق.

وفي المقابل، قضى ثلثهن ثلاثة أشهر أو يزيد في التخطيط للعطلة الصيفية.