دراسة: تغيّر نمط حياة البشر يخفض نسبة الذكاء

المصدر: Ⅶدبي ــ البيان الصحي

أكد علماء من مركز راغنار فريش للأبحاثِ الاقتصادية في النرويج أن القدرات الفكرية للناس آخذة في الانخفاضِ بدلاً من التطورِ بالرغم من الرفاه العام الذي وصل إليه السكان.

ويـُرجِعُ العلماء انخفاضَ مستوى الذكاء بمعدل 7 نقاط خلال مرور جيل واحد فقط، إلى البيئةِ الملوثة والتغييرِ في نمطِ حياة البشر ودخولِ تقنياتِ الكمبيوتر بشكلٍ كبير إليها، بالإضافة إلى الأنظمةِ الغذائية غيرِ المتوازنة والتي أصبح يتبعها البشر لهذا السبب أو ذاك.

وثبت حدوث انخفاض في ذكاء البشر خلال العقود القليلة الماضية بدلاً من التطور رغم الرفاه العام الذي وصل إليه سكان النرويج.

وأجرى باحثو المركز النرويجي دراسة علمية على أساس اختبارات مستوى الذكاء التي أجريت للنرويجيين المتقدمين إلى الخدمة العسكرية.

بيانات

وحصل الباحثون على 730 ألفاً من بيانات الاختبارات من عام 1970 حتى عام 2009 بحسب مجلة «MedicalXpress».

ونشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم في النرويج نتائج التحليل ووصف القائمون على الدراسة بيرنت براتسبيرغ وأولي روجبيرغ نتائج العمل وقدموا تفسيرات محتملة لما يحدث.

وكما أظهرت دراسات سابقة، ان الناس أصبحوا «أكثر ذكاء» في النصف الأول من القرن الماضي.