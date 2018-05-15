هكذا يحافظ كبار السن على كتلتهم العضلية

عندما يفقد كبار السن الوزن غالبا ما يحدث تراجع في الكتلة العضلية، وهذا هو سبب وجوب أن يحافظ من تجاوزوا السبعين على وزن ثابت نسبيا، بحسب الجمعية الألمانية للطب الداخلي.

وللحفاظ على الكتلة العضلية، يجب على كبار السن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين.

ويقول يورجن باور، وهو مدير طبي بمستشفى أجابليسيون بيتانين في هايدلبرج، إنه للحفاظ على جسم جيد يجب تناول من غرام إلى 1.2 غرام من البروتين يوميا لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

ويضيف الخبير أن النظام الغذائي الغني بالبروتين لا يعني بالضروري اللحوم، وعلى سبيل المثال، يقدم كوب من الحليب نحو ستة غرامات من البروتين أما 150 غراما من البازلاء فيحتوي على 5ر10 غرام من البروتين. كما أن التوفو غني بالبروتين، فكل مئة غرام منه تحتوي على 16 غراما من البروتين.

إلا أنه بشكل عام، اللحوم والأسماك هي الأكثر احتواء على البروتين، فهناك نحو 42 غراما من البروتين في 150 غراما من اللحم المطهي و35 غراما في 150 غراما من السمك السلمون المرقط المطهي.

ويؤكد الطبيب أنه إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يجب على كبار السن ممارسة الرياضة للحفاظ على الكتلة العضلية، وإلا فسيبدأ حجمها في التراجع.