الضغوط المالية تُضاعف خطر الإصابة بالأزمات القلبية

أفادت دراسة حديثة صدرت في جنوب أفريقيا، نشرت في مجلة القلب العالمية «أن مخاوف الأشخاص المالية، قد تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية بمقدار 13 ضعفاً، وتزيد ضغط العمل بمقدار 6 أضعاف».

ولدراسة تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على فرص الإصابة بأزمة قلبية، فحص الباحثون بجامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا 106 من المرضى الذين دخلوا إلى مستشفى في جوهانسبرغ نتيجة إصابتهم بنوبة قلبية، كما فحصوا مجموعة أخرى بلغ عددها 106 مشاركين كمجموعة ضبطية. وأفاد 96٪ من الذين أصيبوا بأزمة قلبية بأنهم تعرضوا لنوع من التوتر، فيما قال 40٪ منهم إنهم تعرضوا لمستويات شديدة منه.