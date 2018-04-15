8 أنواع من الأطعمة ترفع ضغط الدّم

يعدُّ ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الخطيرة التي قد تهدِّد الحياة، إذا لم يتم السيطرة عليه، لذلك هو يعرف بـ«القاتل الصامت» لأنّه قد يتسبّب في ضرر أعضاء الجسم من دون أن يدري الشخص، لذا فإذا كنتَ تعاني من ضغط الدم المرتفع أو أنّك على حافة الإصابة بهذا المرض الخطير، فعليك الابتعاد عن هذه الأطعمة الـ8 لأنّها ترفع ضغط الدم، وذلك بحسب موقع «بولدسكاي» الأميركي المتخصّص بالصحة.