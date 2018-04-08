لماذا الرجال أكثر وزناً بعد الزواج؟

كشفت دراسة علمية عن أنّ الرجال المتزوِّجين يكتسبون الوزن، مقارنة بأقرانهم، غير المتربطين عاطفياً، وقالت: إنّ مؤشر كتلة أجساد الرجال يزداد، بعد الزواج، وعقب إنجاب أول طفل، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.

وأشار الباحثون في جامعة «باث» إلى أن الرجال العازبين يحافظون على لياقتهم ونحافتهم، وذلك سعياً منهم من أجل اجتذاب الفتيات نحوهم، ولكنّهم يبدأون في تناول الأطعمة الأقل صحية، والأكثر دسامة بعد الزواج. وتفسِّر رئيسة الدراسة، جوانا سيردا، أن من يخوضون علاقات، يتناولون الطعام بدرجة أكبر، بسبب الالتزامات الاجتماعية التي قد تنشأ بعد الزواج، موضحة أن الرجال الذين ما زالوا في مرحلة البحث عن شريكة للحياة، يبذلون مجهوداً مضاعفاً من أجل الحفاظ على لياقتهم، عكس الأفراد المتزوجين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند المتزوجين.

وقامت سيردا في دراستها، بتحليل بيانات الطول والوزن على 8.729 رجلاً، والتي جمعتها من عام 1999 وحتى 2013، فاكتشفت أن مؤشر كتلة جسم الرجل ينخفض قبل وبعد الطلاق مباشرة، بينما لم تتأثر بحمل زوجته. وأضافت أن هناك نحو 7 من كل 10 رجال متزوجين في بريطانيا (65%)، يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة.