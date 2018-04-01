طريقة بسيطة لتنظيف الرئتين من «النيكوتين»

اختبرت مجموعة من العلماء فعالية مواد غذائية عدة في إزالة المواد السامة من الجسم وتنظيف الرئتين من آثار التدخين.

وأجرى خبراء من جامعة جونز هوبكينز دراسة تم فيها اختيار المنتجات الغذائية الأكثر نشاطاً في «جلي» الجسم البشري الذي يسبب استخدامها تسريع إزالة السموم.

ووجد الخبراء أن تناول تفاحتين وعدة حبات من البندورة يومياً، حتى بعد سنوات عدة من التدخين، ينظف الرئتين بشكل شبه كامل من النيكوتين.

وأكد العلماء حسب ما ذكرت وكالة «روسيا اليوم» أن المكونات الدقيقة ومجموعة الفيتامينات الموجودة في التفاح والبندورة، تساعد في عملية ترميم الأوعية الدموية بعد تحللها في الدم، ما يؤدي إلى استعادة حيوية أعضاء الجسم.