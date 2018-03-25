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10 أعراض تدل على ارتفاع مستوى الدهون في الجسم

المصدر:
  • دبي - البيان الصحي
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يعد السكر أحد أكثر المكونات ضرراً بالجسم؛ ليس فقط لاحتوائه على كمية هائلة من السعرات الحرارية، بل لتأثيره الضار في عملية التمثيل الغذائي، ورفع نسبة الكوليسترول بالدم ومقاومة الأنسولين وتراكم الدهون في مناطق خطيرة، منها الكبد والبطن، ما يؤدي للإصابة بأمراض كثيرة، أبرزها أمراض القلب والسكري والسرطان، وفقاً لصحيفة التيلغراف البريطانية.

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