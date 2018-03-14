السعودية .. إعادة «فقرات» مريض دون جراحة

تمكن فريق العلاج الطبيعي بمستشفى سعودي من إعادة "فقرات" مريض إلى وضعها الطبيعي دون جراحة .

وفي التفاصيل قالت صحيفة " عكاظ " إن فريق العلاج الطبيعي بمستشفى أبوعريش أعاد إحدى الفقرات إلى وضعها الطبيعي لمريض دون تدخل جراحي، واختفاء الآلام الحادة التي يشكو منها أسفل الظهر.

وكان المريض يعاني من صعوبة في الحركة والمشي والجلوس بسبب آلام حادة في أسفل الظهر، إثر انزلاق الفقرة الخامسة مع تشنج عضلي شديد، كما لوحظ في الأشعة.

وبعد معاينته من قبل أخصائي العلاج الطبيعي، وضع له خطة علاجية وبرنامجا تأهيليا، بدأ بالتركيز على تخفيف الألم والتخفيف من وضع التشنجات العضلية المحيطة بمنطقة الألم في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تم التركيز على تمارين تقوية عضلات البطن واستطالة عضلات الظهر، وعمل تكنيكيات علاجية خاصة تهدف إلى تعديل الفقرة المنزلقة إلى وضعها الصحيح.

وبعد عمل 6 جلسات علاجية منتظمة لوحظ تحسن كبير جداً من ناحية الحركة، ووضع الألم ورجوع المريض لممارسة حياته الطبيعية، وأثناء عمل أشعة الرنين المغناطيسي تم التأكد من رجوع الفقرة إلى وضعها الطبيعي.