أول موافقة من منظمة الصحة العالمية على لقاح لجدري القرود

المصدر: أ ب، د ب أ

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها منحت أول ترخيص لها لاستخدام لقاح ضد الجدري القرود «إم بوكس» لدى البالغين، واصفة ذلك بأنه خطوة مهمة نحو مكافحة المرض في إفريقيا وخارجها.

وأفاد تقرير إخباري، اليوم، أنه من المتوقع أن تسهل موافقة منظمة الصحة العالمية على التأهيل المسبق للقاح بافاريان نورديك المضاد لجدري القرود الوصول في الوقت المناسب، وأن تزيد معدله للمساعدة في احتواء تفشي المرض.

وذكر بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء أن التقييم المسبق لمنظمة الصحة العالمية يستند إلى معلومات قدمتها الشركة المنتجة بافاريان نورديك، ومراجعة من وكالة الأدوية الأوروبية.

ويمكن إعطاء لقاح «إم في إيه- بي إن» للأشخاص فوق سن 18 عاما بجرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.

ويمكن حفظ اللقاح في درجة حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

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