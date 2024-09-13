الولايات المتحدة تسمح بإضافة وظيفة إلى أجهزة "إير بودز" تحوّلها أدوات مساعدة للسمع

المصدر: أ ف ب

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سمحت السلطات الصحية الأميركية الخميس لشركة "آبل" بتثبيت وظيفة جديدة على بعض سمّاعات "إير بودز" AirPods اللاسلكية، تتيح تحويلها أجهزة مساعدة للسمع للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط.

وسيكون في وسع المستخدمين اختبار سمعهم بأنفسهم في دقائق بتنزيل آخر تحديث للبرنامج مجانا على هواتفهم من طراز "آي فون" أو أجهزتهم اللوحية "آي باد" التي تنتجها "آبل".

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان أن سمّاعات الرأس تستطيع بعد ذلك "تضخيم الأصوات" بناء على النتيجة، فيما سيتمكن المستخدم من ضبط "إعدادات الصوت".

ولاحظت المسؤولة في الإدارة ميشيل تارفر أن " فقدان السمع مشكلة صحية عامة كبيرة تؤثر على ملايين الأميركيين".

وأضافت أن الترخيص لهذه الوظيفة من دون وصفة طبية "على جهاز صوتي مستخدم على نطاق واسع"، هو "خطوة جديدة لتعزيز توافر المساعدة للسمع وتسهيل الوصول إليها".

واختُبر المنتج المجاز به للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، في تجربة سريرية شملت 118 شخصا.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين ضبطوا الإعدادات بأنفسهم "حصلوا على فائدة مماثلة لتلك التي حصل عليها الأشخاص الذين تولى شخص محترف ضبط الإعدادات لهم على الجهاز نفسه"، بحسب إدارة الغذاء والدواء.

وكانت الإدارة أجازت عام 2022 شراء المعينات السمعية مباشرة من المتجر من دون وصفة طبية أو ضبط الإعدادات بمساعدة أختصاصي في المعينات السمعية، توخيا منها لخفض الأسعار وتعزيز فرص الاستحصال على هذه الأجهزة.

وأعلنت شركة "آبل" الاثنين أن السمّاعات المتوافقة مع هذه الوظيفة الجديدة هي "إير بودز برو 2" (AirPods Pro 2)، ويبلغ سعرها 249 دولارا قبل احتساب الضرائب.

وتوقعت "آبل" أن تكون هذه الوظيفة - بعد الحصول على ترخيص من السلطات الصحية المحلية - متاحة اعتبارا من "هذا الخريف في أكثر من 100 دولة ومنطقة"، من بينها ألمانيا واليابان بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

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