الألياف والكالسيوم تقي من السرطان

المصدر: (دبي - البيان)

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سلطت دراسة ضخمة، الضوء على مجموعات غذائية يمكن أن توفر حماية هامة من السرطان، وفق «ديلي ميل». ويشجع الباحثون على تناول المزيد من الألياف الموجودة في الأطعمة، مثل الشوفان والفاصوليا، وكذلك الكالسيوم، الموجود في الزبادي وحليب البقر والسردين.

وقدرت الدراسة الجديدة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والكالسيوم والخضراوات، مسؤولة عن زهاء 35 % من حالات سرطان القولون في الولايات المتحدة.

ودرس الباحثون عوامل الخطر المعروفة، مثل التدخين والإشعاع والسمنة، وتبيّن أن التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعاً لجميع أشكال السرطان، ولكن النظام الغذائي ارتبط بحالة واحدة من كل 20 حالة بشكل عام.

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