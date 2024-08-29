وزارة الصحة المصرية تكشف حقيقة انتشار إصابات بوباء الكوليرا

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية، مشيراً إلى أنها نفت تلك الأنباء المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالكوليرا في أي محافظة من محافظات الجمهورية، منوهةً بامتلاك مصر برنامج ترصُّد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

ولفتت إلى أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية، وكذلك المنافذ البرية؛ لمنع تسرب أي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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