هل انتهت أزمة نقص الأنسولين في مصر؟

المصدر: البيان

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كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، عن تطورات أزمة نقص الدواء، ولاسيما الأنسولين، مشيراً إلى بوادر انفراجة قريبة.

وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر شاشة «إم بي سي مصر»، أن أزمة نقص الأدوية بدأت تُحلُّ في الفترة الأخيرة، مؤكداً توافر الأنسولين في الصيدليات.

وقال إنه تمت معالجة مشكلة نقص الدواء في صيدليات مصر منذ نحو شهر ونصف، لافتاً إلى توافر أدوية الضغط والسكر والكوليسترول، والمضادات الحيوية، والحساسية، والإسهال.

وأضاف أن هيئة الدواء والإدارة المركزية للعمليات تقوم بمتابعة السوق وخطوات الإنتاج والتوزيع بشكل مستمر، موضحاً أنه عند ملاحظة أماكن بها مخزون عالٍ من بعض الأدوية تقوم بتوزيعها على أماكن أخرى بها مخزون أقل لحدوث توازن في السوق، ولكي تعمل كل المحافظات في الوقت نفسه ويتوافر لديها الأدوية نفسها.

ونوَّه بأن هيئة الأدوية خصصت رقماً مجانياً ليتمكن أي شخص من الإبلاغ عن الدواء غير الموجود، مبيناً أنه من خلال الرقم يتم التعرف إلى أماكن توافره هو أو بديله أو مثيله وكذلك سعره.

وذكر أن الأنسولين يوجد منه النوع المصري، وهو المتوافر في التأمين الصحي والشراء الموحد والمستشفيات الحكومية، وأنه يوجد نوع آخر مستورد، موضحاً أن الشركة المنتجة له كانت تعاني مشكلة مع إحدى المصالح في أوروبا، وبلَّغت هيئة الدواء التي وفرت منه مخزوناً استراتيجياً، ولكنه يتناقص.

وأشار إلى أن الشركة أعلنت أن مصنعها سيبدأ العمل والتوريد من جديد قبل نهاية شهر أغسطس، مضيفاً أن هيئة الدواء أعلنت عن ضخ 950 ألف عبوة أنسولين.

وأكد وجود الأنسولين في الصيدليات بكميات محددة، مشيراً إلى أنه موجود في صيدليات الإسعاف التي لها 13 فرعاً على مستوى الجمهورية، ويُمكن لأي شخص التواصل معها لمعرفة وجود الدواء في الفرع الأقرب إليه.

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