قلق متزايد في اليابان من الأمراض المعدية التي ينقلها القراد

المصدر: البيان، د ب أ

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أعلنت اليابان عن زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة بواسطة القراد هذا العام، حيث تشير التقديرات إلى احتمال تجاوز الأرقام القياسية لعام 2023.

ووفقا لمعهد الأمراض المعدية الوطني، سجلت هذا العام حوالي 90 حالة إصابة بمتلازمة الحمى الشديدة مع نقص الصفيحات الدموية في غرب اليابان، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

ويشير خبراء إلى أن المناطق التي يتواجد فيها القراد تتوسع، مما يستدعي توخي الحذر لتجنب انتشار الفيروس في الأماكن غير المتوقعة مثل المخيمات ومسارات المشي.

يشار إلى أن الأمراض المعدية المنقولة بالقراد مثل التيفوس الياباني وحمى الجبال الصخرية المبقعة قديمة في اليابان، ولكن تم مؤخرا تسجيل أمراض غير مكتشفة مسبقا في البشر بسبب فيروسات منقولة بواسطة القراد.

الجدير بالذكر أن "القراد" هو نوع من الحشرات الطفيلية الصغيرة التي تعيش على دماء الحيوانات أو البشر. يتميز جسمه بأنه مسطح ورخو، وله ستة أرجل في مراحل حياته الأولى، وثمانية أرجل في المراحل اللاحقة. القراد يمكن أن يكون ناقلاً لأمراض عديدة مثل مرض لايم والتيفوس ومرض هيموفيليوس وغيرها، لأنه يمكن أن ينقل البكتيريا والفيروسات من مضيف إلى آخر أثناء عملية التغذية. يتم العثور على القراد عادة في الأماكن ذات الكثافة النباتية العالية، مثل الغابات والمراعي.

فيما يلي معلومات تفصيلية عن القراد وفقاً لموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حول القراد:

القراد: تعريف وخصائص

القراد هو حشرة طفيلية تتغذى على دماء الحيوانات أو البشر. ينتمي إلى فصيلة العث (Arachnida) ويمثل جزءًا من عائلة العث ذات الثماني أرجل، وهو ليس حشرة بالمعنى الدقيق لأن الحشرات تمتلك ستة أرجل فقط.

أنواع القراد

يوجد نوعان رئيسيان من القراد:

القراد الصلب (Ixodidae): يتميز بوجود درع صلب على ظهره. يشمل هذا النوع قراد الغابات والقراد الأسود. القراد الطري (Argasidae): يتميز بجسم ناعم ومرن بدون درع صلب. يشمل هذا النوع قراد الطيور.

دورة حياة القراد

تمر دورة حياة القراد بأربع مراحل رئيسية:

البيض: تضع الأنثى البيض على الأرض. اليرقة: تفقس البيوض إلى يرقات صغيرة ذات ستة أرجل. الدمية: بعد اليرقة، تتحول إلى مرحلة النيمفا، وهي المرحلة التي بها ثمانية أرجل. القراد البالغ: يصل القراد إلى مرحلة البلوغ حيث يمكنه التكاثر.

التغذية والانتقال

التغذية : يتغذى القراد على دم مضيفه عن طريق لدغه، مما يجعله ناقلاً محتملاً للأمراض.

: يتغذى القراد على دم مضيفه عن طريق لدغه، مما يجعله ناقلاً محتملاً للأمراض. الانتقال: يمكن أن ينقل القراد مجموعة من الأمراض إلى مضيفه أثناء عملية التغذية. قد يستغرق بقاء القراد على المضيف عدة ساعات لنقل الأمراض.

الأمراض التي ينقلها القراد

بعض الأمراض التي يمكن أن ينقلها القراد تشمل:

مرض لايم : مرض بكتيري يسبب أعراضاً مثل الحمى، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل.

: مرض بكتيري يسبب أعراضاً مثل الحمى، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل. التيفوس : مرض بكتيري يمكن أن يسبب حمى شديدة وآلامًا في العضلات.

: مرض بكتيري يمكن أن يسبب حمى شديدة وآلامًا في العضلات. داء البوريلية: مرض بكتيري يشبه مرض لايم، لكنه يسبب أعراضًا إضافية مثل الإرهاق وآلام العضلات.

الوقاية من لدغات القراد

للحماية من لدغات القراد والأمراض التي قد ينقلونها:

ارتداء ملابس واقية : ارتداء ملابس طويلة الأكمام وسراويل طويلة عند المشي في المناطق ذات الكثافة النباتية.

: ارتداء ملابس طويلة الأكمام وسراويل طويلة عند المشي في المناطق ذات الكثافة النباتية. استخدام مبيدات الحشرات : استخدام مبيدات حشرية تحتوي على مادة DEET.

: استخدام مبيدات حشرية تحتوي على مادة DEET. فحص الجسم بانتظام: فحص الجسم بانتظام بعد قضاء الوقت في الخارج لإزالة القراد بسرعة.

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