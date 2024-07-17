الملاريا: المرض الذي ينقله البعوض ويهدد حياة الأطفال في إفريقيا

المصدر: دبي - أ ف ب ، البيان

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الملاريا مرض طفيلي خطير ينتقل عبر لدغات إناث بعوض الأنوفيلة المصابة. رغم الجهود العالمية لمكافحته، يظل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً، خاصة في القارة الإفريقية حيث يصيب الأطفال بشكل رئيسي. يعد الفهم العميق لدورة حياة الطفيلي وكيفية الوقاية والعلاج من هذا المرض أمراً ضرورياً للحد من تأثيره المدمر.

ما هي الملاريا؟ الملاريا مرض تسببه طفيليات من نوع المتصورة، أبرزها المتصورة المنجلية (بلاسموديوم فالسيباروم) التي تعتبر الأكثر فتكاً. ينتقل المرض إلى البشر عن طريق لدغات إناث بعوض الأنوفيلة الحاملة للطفيليات.

دورة حياة الطفيلي: تبدأ دورة حياة الطفيلي عندما تنفجر خلايا الكبد المصابة وتطلق آلاف الطفيليات على شكل مروزويت. تدخل هذه المروزويت إلى كريات الدم الحمراء، حيث تنمو وتتكاثر داخلها من خلال عملية التكاثر الجنسي. تتمزق كريات الدم المصابة، مطلقةً الطفيليات التي تهاجم كريات دم جديدة، مما يؤدي إلى استمرار دورة الحياة وتفاقم الأعراض.

أعراض الملاريا: يصاب المرضى بحمى شديدة تحدث بشكل دوري كل 48 ساعة تقريباً نتيجة انفجار كريات الدم الحمراء المصابة. تشمل الأعراض الأخرى:

قشعريرة وتعرق

صداع

غثيان وقيء

آلام عضلية

إعياء شديد

مرحلة التكاثر الجنسي في البعوض: بعض المروزويت تدخل مرحلة التكاثر الجنسي، متحولةً إلى خلايا مشيجية ذكرية وأنثوية داخل جسم الإنسان. عندما تلدغ بعوضة الأنوفيلة المصابة إنساناً، تنتقل الخلايا المشيجية إلى أمعاء البعوضة حيث تنمو وتتكاثر، مكونةً جيل جديد من الحيوانات البوغية التي يمكن أن تصيب شخصاً آخر عند اللدغة.

الوقاية والعلاج:

الوقاية: تشمل الإجراءات الوقائية استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، والرش الدوري للمنازل، وارتداء الملابس الواقية. كما يوصى بتناول الأدوية الوقائية للمسافرين إلى المناطق الموبوءة.

تشمل الإجراءات الوقائية استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، والرش الدوري للمنازل، وارتداء الملابس الواقية. كما يوصى بتناول الأدوية الوقائية للمسافرين إلى المناطق الموبوءة. العلاج: يعتمد علاج الملاريا على نوع الطفيلي وشدة الأعراض. تُستخدم مجموعة من الأدوية المضادة للطفيليات، مثل الأرتيميسينين والكلوروكين. في الحالات الشديدة، قد يتطلب العلاج إدخال المريض إلى المستشفى وتلقي الرعاية الطبية المركزة.

الجهود العالمية لمكافحة الملاريا: تقوم منظمات صحية عالمية، مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بتنفيذ برامج شاملة لمكافحة الملاريا. تشمل هذه البرامج توزيع الأدوية الوقائية، وتوفير الناموسيات المعالجة، وتنفيذ حملات رش واسعة النطاق. كما يُجرى حالياً تطوير لقاحات فعالة للوقاية من الملاريا، مثل لقاح RTS,S الذي أظهر نتائج واعدة في التجارب السريرية.

خاتمة: رغم التقدم الملحوظ في مكافحة الملاريا، يظل المرض تحدياً صحياً كبيراً، خاصة في إفريقيا حيث يتسبب في وفاة آلاف الأطفال سنوياً. يعتبر التوعية والتعليم حول طرق الوقاية والعلاج أمراً حيوياً للحد من انتشار هذا المرض الفتاك. من خلال الجهود المشتركة والمستمرة، يمكننا الأمل في تحقيق مستقبل خالٍ من الملاريا.

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