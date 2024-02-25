«الصحة المصرية» تكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى البلاد

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي تفشٍّ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية.

ونوهت بامتلاك مصر برنامج ترصُّد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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