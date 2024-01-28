السمع يعود لطفل «أصم» بعد علاج جيني رائد

المصدر: دبي - البيان

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تمكن صبي في الحادية عشرة يعاني منذ ولادته «الصمم الشديد» بعد خضوعه لعلاج جيني جديد من أن يسمع «للمرة الأولى في حياته»، وفق ما أعلن مستشفى في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وأوضح مدير الأبحاث السريرية في المستشفى، جون جيرميلر، أن العلاج الجيني الذي طبق على المريض عصام دام «يهدف إلى تصحيح خلل جين نادر جداً».

وبعد نحو أربعة أشهر، تحسن سمع عصام إلى حد أنه بات يعاني فقط فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط. غير أن الصبي قد لا يتمكن من التحدث، لأن الجزء من الدماغ المخصص لاكتساب الكلام يتوقف عن العمل في سن الخامسة تقريباً.

وكشفت دراسة في مجلة «لانسيت» الطبية أن علاجاً مماثلاً أجري في الصين لستة أطفال صم مكن خمسة منهم من استعادة سمعهم.

وأوضح المشارك في إعداد الدراسة والباحث في مستشفى «ماساتشوستس آي أند إير»، في الولايات المتحدة، تشنغ يي تشن، أن «بعض هؤلاء الأطفال بات يستطيع إجراء محادثة عادية والتحدث بالهاتف».

بدورها، قالت المديرة العامة لشركة «سانسوريون» الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية، نوال أوزرن، إن «ميزة هذا العلاج تكمن في إعطائه للأطفال الصغار جداً، مما يساعدهم على اكتساب اللغة».

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