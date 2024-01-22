احذر.. هذه الأغذية ترفع خطر الإصابة بالأمراض القلبية

المصدر: البيان

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تعد الأمراض القلبية السبب الأكثر شيوعاً للوفاة حول العالم وذلك وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، وتعد أمراض الشرايين الإكليلية المغذية للقلب من أشهر المسببات الأساسية لهذه الأمراض.

بعض الأغذية التي ترفع نسبة الخطر والإصابة بالأمراض القلبية، لذلك ينصح بالحد من تناول هذه الأطعمة واستبدالها بالبدائل الصحية.

وبحسب موقع "طبيب" فإن هنالك مجموعة من الأغذية الأساسية التي يجب الحذر منها والحد من استهلاكها لأنها ترفع من خطر أمراض القلب.. وتشمل:

1- اللحم الأحمر

الاستهلاك الكبير من اللحوم الحمراء يترافق مع ارتفاع تراكم الشحوم ضمن جدران الشرايين، إضافة إلى أن هذا النوع من اللحوم توجد به نسب عالية من الكوليسترول التي تسهم بتطور تصلب الشرايين

2- اللحوم المعالجة والأطعمة المعلبة

اللحوم المعالجة مثل النقانق والسلامي، والأطعمة المعلبة يستخدم في تحضيرها العديد من المواد الخطرة التي تسهم في إطالة مدة الحفظ. فهي تحوي تسب عالية من السكر والصوديوم وغيرها من المواد الحافظة.

تسهم هذه المواد برفع ضغط الدم وزيادة خطر الاصابة بمرض السكري من النمط الثاني والذي يشكل خطراً بدوره على صحة القلب والشرايين.

3- الأطعمة المقلية والسمن

تحتوي الأطعمة المقلية والسمن على كميات عالية جداً من الدهون المشبعة والدهون المتحولة غير المشبعة، والتي تزيد من خطر الأمراض القلبية. وذلك نتيجة تراكم الشحوم في الشرايين. إضافة إلى أن تناول هذه الأغذية يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة المترافقة معها.

4- المشروبات السكرية

المشروبات السكرية وخاصة الصودا ومشروبات الطاقة والعصائر الصناعية، تحوي نسب عالية من السكريات، والتي يؤدي استهلاكها اليومي إلى منح الجسم كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي لا يستخدمها. بالتالي يتم تحويلها إلى دهون يتم تخزينها في الجسم وتسهم بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

5- المخبوزات

تصنع المخبوزات الجاهزة وأيضا الحلويات من الدقيق الأبيض. وهو شكل معالج من القمح، ويعتبر غني بالسكريات التي تؤدي لرفع مستويات السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم بالتالي زيادة الوزن.

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