المستشفى الأمريكي دبي يدخل في شراكة استراتيجية مع "IMAGOnation" لقيادة مسيرة التحول في ميدان الرعاية الصحية، تحقيقًا لأهداف البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة لعام 2031، تحت عنوان "عقول مستنيرة، قلوب مفتوحة"

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مستشفى الأمريكي دبي عن إبرام شراكة تعاونية مع "IMAGOnation"، وهي مبادرة اجتماعية تبحث في احتياجات الانسان الفكرية والوجدانية، وتهدف إلى تعزيز الصحة العقلية وتقديم الدعم الشامل للأفراد، سعياً نحو تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحسين جودة حياتهم.

باعتبارها مؤسسة مجتمعية متخصصة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تركز "IMAGOnation" على تعزيز المهارات الحياتية وتشجيع الحياة الإيجابية للمغتربين العرب.

تستهدف هذه المبادرة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و55 عامًا، وتمكنهم من تنمية صورة ذاتية إيجابية، والتأثير على علاقاتهم وسلوكياتهم من خلال المشاركة في ورش عمل شاملة خاصة بالصحة النفسية، والعقلية، والاجتماعية، والجلسات الشخصية الفردية، واللقاءات المجتمعية، لتمكينهم من الحصول على الادوات التي تصل بهم الى عقول مرنة ومتوازنة.

يأتي هذا التعاون في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن ما يقرب من 25% من الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة يواجهون تحديات تتعلق بالصحة العقلية، والتي تتجلى بمشكلات مثل القلق والاكتئاب.

يؤكد هذا التعاون حرص المستشفى الأمريكي دبي على تعزيز رفاهية المجتمع، بما يتماشى مع رسالته وقيمه، وينسجم هذا الالتزام مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى بناء أمة مزدهرة تتميز بمجتمعات مرنة وقوية ومواطنين أصحاء.

وبصفته المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة، يكرس المستشفى الأمريكي دبي جهوده لتسهيل التحول في نوعية الحياة من خلال الرعاية الطبية عالية المستوى، والقيم التي تركز على الناس والابتكار، ويمتد التزامه إلى تعزيز الرفاهية من خلال الدعوة إلى أنماط الحياة الصحية والتفكير الإيجابي، بما يتماشى مع إطار الصحة الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأفراد والمجتمع والأمة.

ولتسريع مسار التحول، يسعى المستشفى لإطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة المتعلقة بالصحة في عام 2024، تهدف هذه المساعي من فعاليات وشراكات وانشطة مجتمعية، إلى مساعدة المجتمعات وتمكينها من تعزيز نظرتها الإيجابية للصحة العقلية.

من جانبه، رحب السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي، بهذا التعاون، وعلّق قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نوحد جهودنا مع شركة "إيماجونيشين" للمساهمة في تعافي المجتمع وتمكين الأفراد من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. مما لا شك فيه، إن الصحة العقلية لها أهمية قصوى في إزدهار المجتمعات وضمان سعادة الأفراد وزيادة إنتاجيتهم."

وتابع: "يعد المستشفى الأمريكي دبي المزود الرائد في المنطقة لخدمات الرعاية الصحية، لذا، فهو يسعى باستمرار إلى تقديم خدمات صحية رفيعة المستوى والدعوة إلى دعم مختلف مجالات الصحة العقلية باعتبارها جوهر الإنسانية."

وختم قائلاً: "نحن ننظر إلى أنفسنا على أننا شركاء في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية مجتمعات مزدهرة وإعطاء الأولوية لصحة مواطنيها، وسنواصل بالمساهمة في تحقيق الأهداف الأوسع للدولة على مختلف الأصعدة."

نبذة عن المستشفى الأمريكي دبي

تأسس المستشفى الأمريكي دبي عام 1996، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية متميزة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى بأحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي دبي عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية، وقد حصل على العديد من الاعتمادات الدولية. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية جديدة لخدمة الناس. يواصل المستشفى الأمريكي دبي رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقًا لأعلى المعايير الدولية، في حين تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين فعالية ونتائج الخدمات الطبية التي يوفرها.

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