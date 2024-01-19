تحذير من متحور لكورونا مميت.. و«الصحة المصرية» تكشف الحقيقة

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة منشور متداول منسوب إلى وزارة الصحة المصرية، يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة، ويصعب اكتشاف أعراضه.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عنها، مُشددةً على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته على قنوات اتصالها الرسمية.

ولفتت إلى أن المتحور الذي اكتُشف هو «JN.1»، موضحةً أن معظم حالات الإصابة الناتجة عنه منخفضة وبسيطة الأعراض، وأنه لا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا.

ونوهت بامتلاك مصر برنامج ترصُّد للأوبئة يختص بتتبع كل الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، لافتةً إلى أنه في حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.

وأكدت الحرص على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا، خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية جديدة لمنع دخولها للبلاد، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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