دواء للسكري يقلل أمراض القلب

المصدر: دبي – البيان

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أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في المركز الوطني للدماغ والقلب والأوعية الدموية الياباني أن دواء داباغليفلوزين بجرعة 5 مليغرامات يومياً قادر على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2.

وأجريت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة «إي كلينكال ميديسن» التابعة لـ«ذا لانسيت» العلمية المرموقة، على أكثر من 4 آلاف مريض يعانون من قصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تلقت دواء داباغليفلوزين بجرعة 5 ملغ يومياً، والمجموعة الأخرى تلقت دواءً وهمياً.

وبعد مرور عامين من الدراسة، وجد الباحثون أن مجموعة داباغليفلوزين شهدت انخفاضاً بنسبة 39% في خطر الإصابة بأحداث قلبية وعائية خطيرة، مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي، وهو ما يشير إلى أن داباغليفلوزين قد يكون علاجاً فعالاً لتقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2.

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