الكوليرا سبب محتمل لوفاة أكثر من 150 شخصاً في زيمبابوي

المصدر: أ ب

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يشتبه في أن تفشي وباء الكوليرا في زيمبابوي أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة أكثر من 8000 آخرين.

ويثير المرض البكتيري الخبيث الخوف لدى كثيرين في الدولة الواقعة جنوبي إفريقيا الذين يعيشون في مناطق فقيرة ومهملة، حيث ظروف الصرف الصحي سيئة، وقد تركهم فشل الحكومات المحلية دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة.

وعانت زيمبابوي نوبات تفشي عديدة للكوليرا في السنوات الأخيرة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية هذا العام من أن حالات الإصابة بالكوليرا في إفريقيا تتزايد بشكل كبير وسط موجة عالمية.

وتسجل زيمبابوي 500 حالة أسبوعياً منذ أواخر أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ بداية تفشي المرض في فبراير الماضي.

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