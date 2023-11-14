جمعية الإمارات للأمراض الجلدية تحدث بروتوكول علاج "الثعلبة" 2024

المصدر: دبي - البيان

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أوصت النسخة السابعة من المؤتمر السنوي السابع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية بضرورة تسليط الضوء على التطورات الحديثة في علاجات التجميل وعلاجات الأمراض الجلدية المزمنة، وتعزيز التعليم المستمر للأطباء المقيمين، وتحديث معايير بروتوكولات العلاجات التجميلية للحد من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على المرضى، على أن يتم نشرها العام القادم 2024.

وأوضحت الدكتورة مني المروي رئيس الجمعية الإماراتية للأمراض الجلدية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يركز هذا العام على توعية المرضى بمخاطر الخضوع لعمليات التجميل مثل البوتكس والفيلر وتحديث معايير استخدام العلاجات التجميلية وعلاج مرض الثعلبة، على أن يتم نشرها العام القادم 2024. وأوضحت أن الجمعية انتهت من وضع معايير لعلاج حب الشباب على أن يتم نشرها قريبا.

وأوضحت أن الجمعية تعمل جاهدة مع اطباء الجلد لمرضى الثعلبة الشاملة من خلال استخدام العلاجات الجديدة الموافق عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والعمل لتوعية مرضى الثعلبة لما له من آثار جانبيه على نفسية المريض من خلال المنشورات.

وأشارت إلى أن مرض الاكزيما يعتبر الأكثر شيوعا بين الأمراض الجلدية المزمنة في الدولة يليه مرض حب الشباب ثم الثعلبة والصدفية والبهاق، وذلك نتيجة للعامل الوراثي، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دراسة الجينوم الوراثي للحد من الامراض الوراثية.

وأضافت أنه تم إطلاق تطبيق ذكي يسمح لمستخدميه الاطلاع على التطورات العلاجية للأمراض الجلدية المزمنة وغير المزمنة كما يضم منشورات تعليمية لجميع هذه الامراض، كما ستنضم الجمعية إلى عضوية الجمعية الامريكية في مارس 2024.

وبحث المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 500 طبيبا من المنطقة والعالم، آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بالأمراض الجلدية وأحدث التطورات والتكنولوجيا المستخدمة في طب وجراحة التجميل، ويناقش المؤتمر أحدث الابتكارات والاختراعات العلمية لجراحة وطب الجلدية بمشاركة.

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