هل تناول الدجاج يرفع نسبة الكوليسترول في الدم؟

المصدر: البيان

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باعتباره من اللحوم البيضاء، يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول لحم الدجاج بكثرة، اعتقاداً منهم ألا تأثير سلبي على صحتهم، ولا علاقة واضحة بينه وبين ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم. فهل هذا الاعتقاد صحيح؟

في البداية، من المهم أن يدرك مرضى الكوليسترول أن النمط الغذائي اليومي بشكل عام يلعب دوراً مهماً، بمعنى أن تأثير الدجاج على نسبة الكوليسترول يعتمد على ما إذا كان الشخص يتبع نظاماً غذائياً عالي الدهون أو نظاماً غذائياً متوازناً، بحسب موقع «Health line».

وأوضح الموقع بحسب أبحاث أجريت أخيراً أن الدجاج يعتبر من المنتجات الحيوانية التي قد تؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم بشكل عام، لكن الدجاج يحتوي على دهون مشبعة وكوليسترول أقل من لحم البقر والضأن.

وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الدجاج منزوع الجلد إلى جانب الأسماك خلال الأسبوع يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL والكوليسترول الكلي.

مع العلم بأن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بحيث يحتوي على اللحوم الخالية من الدهون مع الحبوب الكاملة والألياف الغذائية والكربوهيدرات المعقدة يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة من 5 إلى 9%.

يمكن أن يكون تناول الدجاج جيداً لمرضى الكوليسترول إذا تم تناوله بشكل صحيح، بحيث يقدم مسلوقاً أو مشوياً ودون جلد.

يحصل الشخص فقط على نحو 90-100 ملجم من الكوليسترول من تناول دجاجة صغيرة مشوية منزوعة الجلد، وهي كمية مناسبة، حيث يوصي الأطباء بما لا يزيد على 300 ملجم من الكوليسترول الغذائي يومياً.

ولا يفضل تناول كبد الدجاج، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فعلى سبيل المثال، يحتوي 28 غراماً من كبد الدجاج المطبوخ على 160 ملجم من الكوليسترول، أي أكثر من 50% من الحد اليومي.

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