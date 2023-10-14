من ضمنها الشاي بنوعيه الأسود والأخضر .. مواد غذائية تساعد في تحسين الصحة وحماية الإنسان من الأمراض

المصدر: البيان

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كشفت الدكتور ليزا أفينسكايا خبيرة التغذية الروسية عضو الجمعية المهنية لخبراء التغذية وعلم التغذية، عن المواد الغذائية التي تساعد في تحسين الصحة وحماية الإنسان من الأمراض المزمنة.

وكشفت الخبيرة أن جميع المنتجات الغذائية الغنية بالفلافونويد لها هذا التأثير.

وقد أكدت الدراسات العلمية التي أجراها العلماء هذا التاثير الإيجابي للفلافونويدات، وفقا لروسيا اليوم.

فقد اتضح لهم أن جميع الفئات الفرعية لهذه المواد تحمي الجسم على المستوى الجزيئي وقادرة على حماية الإنسان من الأمراض المزمنة.

وتشير الخبيرة إلى أن من ضمن المواد الغنية بالفلافونويدات ما يلي :

-الشاي بنوعيه الأسود والأخضر

-الثمار الطازجة والمجمدة

-الفلفل الحار

-الشوكولاتة الداكنة

-البقدونس

-الزعتر

-السبانخ

-الخضار الورقية

وأضافت "يجب على الشخص التعود على تناول الخضار الورقية والثمار والفلفل بحيث تصبح من ضمن أطباق الطعام التي يتناولها يوميا. كما تنصح بتناول كوب واحد على الأقل من الشاي الأخضر أو الأسود يوميا لأنه مفيد أيضا".

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