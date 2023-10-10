يعاني منه الملايين من البشر في العالم.. كشف أخطر مرض يصيب العيون

المصدر: البيان

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يعاني الملايين من البشر في العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر فما هو هذا المرض وما هي أعراضه؟

الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر هو حالة شائعة تصيب العين وسبب رئيسي لفقدان البصر بين الأشخاص الذين يبلغون خمسين عاما أو أكثر.

وفي الضمور البقعي يحدث تلف في منطقة في الشبكية تسمى "البقعة" (macula) وهي منطقة صغيرة بالقرب من مركز شبكية العين ومسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة، والتي تتيح رؤية الأشياء التي أمام العين مباشرة.

وفي بعض الحالات يتطور المرض ببطء شديد، وفي حالات أخرى يتقدم المرض بشكل أسرع وقد يؤدي إلى فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

ومع تطور المرض تتراجع القدرة على رؤية الوجوه والقيادة والقراءة والكتابة أو الطهي وغيرها من أعمال.

والضمور البقعي المرتبط بالعمر هو مرض مزمن ويتطور يصاحبه حدوث تغيرات في المنطقة المركزية لشبكية العين (المنطقة البقعية). ويصيب هذه المرض كلتا العينين بصورة غير متناظرة، وكقاعدة يكون أشد في عين واحدة.

وتشير الدكتورة جيرجانا ستويانوفا أخصائية طب وجراحة العيون إلى أن أسباب هذا المرض هي:

1 - العمر

إذا كان خطر الإصابة بالمرض 2 بالمئة في عمر 50 عاما ففي عمر 75 عاما تصبح هذه النسبة 50 بالمئة.

2 - الوراثة

لقد ثبت أن أكثر من 50 جينا يمكن أن تؤدي إلى تطور العيوب المسببة للضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3 - التدخين

تنصح الطبيبة بالإقلاع نهائياً عن التدخين من أجل تخفيض خطر الإصابة بهذا المرض.

4 - الوزن الزائد

لمنع تطور المرض، يجب على المريض تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

أعراض المرض:

انخفاض طفيف في الرؤية

ووفقا للخبراء، يتطور المرض في المراحل الأولى من دون أعراض، حيث يلاحظ الشخص انخفاضاً طفيفاً في حدة الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات.

عدم الراحة أثناء القراءة

كما قد يشعر بعدم الراحة أثناء القراءة، حيث يصبح من الصعب عليه التعرف على النص في الظلام، ويحتاج إلى مصدر ضوء إضافي.

تشوه الخطوط المستقيمة

ولكن عندما يدخل المرض في المرحلة الثانية يفقد الشخص بسرعة الرؤية المركزية وأحد الأعراض المميزة هو تشوه الخطوط المستقيمة.

مرحلة الضمور

ووفقا للطبيبة، إذا لم يحصل المصاب على المساعدة الطبية اللازمة في الوقت المناسب، فقد يتطور المرض إلى مرحلة الضمور وتصبح التغيرات في الرؤية المركزية عمليا غير قابلة للإصلاح.

الوقاية:

يمكن تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر أو إبطاء تقدمه عبر:

تجنب التدخين.

الرياضة.

الحفاظ على مستويات طبيعية لضغط الدم والكوليسترول.

تناول نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والخضروات الورقية والأسماك.

هناك نوعان من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر:

الجاف : ويحدث تراجع تدريجي في الخلايا الحساسة للضوء في "البقعة" والأنسجة الداعمة تحتها، مما يؤدي لفقدان البصر.

الرطب: وفيه تنمو أوعية دموية غير طبيعية تحت الشبكية، ويمكن أن تتسرب منها سوائل ودم مما قد يؤدي إلى تورم وتلف "البقعة"، وقد يكون الضرر سريعا وشديدا على عكس النوع الجاف الذي يكون فيه تطور المرض أبطأ.

ولا يوجد علاج شاف للمرض، وتوجد علاجات تعمل على إبطاء تقدمه، مثل حقن العين بأدوية معينة، واستعمال الليزر.

وينصح البروفيسور بيرند بيرترام -وهو رئيس الجمعية الألمانية لأطباء العيون بمدينة دوسلدورف بألمانيا- بالتوجه إلى طبيب العيون إذا لاحظ المرء أن الرؤية لديه أصبحت مشوشة أو إذا تعذرت عليه الرؤية المركزية باستمرار أو إذا تدهورت القدرة على الإبصار بوجه عام.

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