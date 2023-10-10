باحثون يتوصلون إلى الجين المسؤول عن تخفي خلايا السرطان

المصدر: دبي - البيان

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توصل باحثون في أستراليا لأول مرة إلى الجين المسؤول عن تخفي خلايا السرطان داخل الأمعاء؛ ما يصعب مهمة الخلايا المناعية في التعرف عليها ومواجهتها، وفق «سكاي نيوز عربية».

الدراسة التي أعدها باحثون في معهد أوليفيا نيوتن-جون لأبحاث السرطان بأستراليا، وتم نشرها في مجلة «علم المناعة» الأمريكية، قالت إنه في كل عام يتم تشخيص إصابة أكثر من 15 ألف أسترالي بسرطان الأمعاء، وهو السبب الرئيس الثاني لوفيات السرطان في البلاد. أكثر من 1700 (1 من كل 10) من الذين تم تشخيصهم هم من الشباب الأسترالي الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، ومعدل الإصابة آخذ في الازدياد.

وبحسب الدراسة، هناك حاجة ملحة لاكتشاف علاجات أكثر فعالية وتحسين عملية تشخيص سرطان الأمعاء، وخاصة بالنسبة لسرطان الأمعاء في البداية (الذين تتراوح أعمارهم بين 25-49 عاماً).

ويعد العلاج المناعي من أكثر العلاجات الجديدة الواعدة للسرطان، ويتضمن تعزيز قدرة الخلايا المناعية داخل الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

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