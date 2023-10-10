بعض الروائح تؤثر في حاسة النظر بشكل مدهش

المصدر: دبي - البيان

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كشف علماء بريطانيون ببحث جديد أن حاسة الشم لدينا تغير الألوان التي نراها، إذ يمكن للارتباطات اللاواعية بالرائحة أن تشوه إدراك الألوان، وذلك في دراسة علمية نشرت في مجلتي «ساينس أليرت» و«سايتك ديلي» العلميتين.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ريان وارد، المحاضر في جامعة «ليفربول جون موريس»، في المملكة المتحدة: «في الواقع، كل شخص لديه مستوى معين من «التقاطع الحسي»»، موضحاً «هنا نظهر أن وجود روائح مختلفة يؤثر على كيفية إدراك البشر للألوان».

اختبر وارد وزملاؤه وجود وقوة الارتباط بين الرائحة واللون لدى 24 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 20 و57 عاماً دون أي من العطور، ولم يبلغ أي منهم عن إصابته بعمى الألوان أو ضعف حاسة الشم.

تم تطهير جميع الروائح في غرفة العزل، ثم تم بث واحدة من ست روائح تم اختيارها عشوائياً من الكراميل، والكرز، والقهوة، والليمون، والنعناع، بالإضافة إلى الماء عديم الرائحة كعنصر تحكم.

وأظهر العلماء، في دراسة سابقة، أن رائحة الكراميل عادة ما تشكل ارتباطاً متقاطعاً مع البني الداكن والأصفر، تماماً مثل القهوة مع البني الداكن والأحمر، والكرز مع الوردي والأحمر والأرجواني، والنعناع مع الأخضر والأزرق.

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