دراسة حديثة.. كوب واحد من الشاي يومياً يحميك من مرض السكري

المصدر: إعداد- وائل زكير

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غالبًا ما يكون الكوب الأول من الشاي بمثابة المنقذ في الصباح الباكر لدى الكثيرين منا.

وفي هذا الصدد كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي يومياً مفيد لصحتك، حيث يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم وتجنب ظهور وتطور مرض السكري.

ويعتقد الخبراء أن الشاي له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات مما يحسن حساسية الأنسولين.

ووجد الخبراء أن التأثيرات قوية بشكل خاص في الشاي الداكن، وهو شاي قديم يتضمن التخمر الميكروبي في عملية التصنيع.

ودرس باحثون من جامعة أديلايد في أستراليا وجامعة جنوب شرق الصين عادات شرب الشاي اليومية لدى 1923 شخصًا بالغًا من الصين.

وكان من بين المشاركين شاربو الشاي غير المعتادين وأولئك الذين لديهم تاريخ في شرب نوع واحد فقط من الشاي.

وقد سُئلوا عن تكرار شرب الشاي - بدءًا من عدم شربه مطلقًا، وأحيانًا إلى كثير من الأحيان وكل يوم، وعن نوعه، مثل الشاي الأخضر، أو الأسود، أو الداكن، أو أي نوع آخر.

ثم تم تحليل نتائج اختبارات كمية السكر في البول، ومقاومة الأنسولين وحالة نسبة السكر في الدم، والتي تم تعريفها على أنها تاريخ من مرض السكري من النوع 2، أو الاستخدام الحالي للأدوية المضادة لمرض السكر، أو اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم 75 جرامًا غير طبيعي.

وارتبط شرب الشاي يوميًا بزيادة إفراز الجلوكوز في البول وانخفاض مقاومة الأنسولين، مما يشير إلى انخفاض فرص الإصابة بمقدمات مرض السكري والسكري من النوع الثاني.

وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من إعادة امتصاص الجلوكوز الكلوي، مما يعني أن كليتهم تستعيد المزيد من الجلوكوز، مما يمنعه من إفرازه في البول والمساهمة في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الشاي الداكن

وقال البروفيسور تونغزي وو من جامعة أديليد، والمؤلف الرئيسي: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة إفراز الجلوكوز في البول، وتحسين مقاومة الأنسولين وبالتالي التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم".

"وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحا بين شاربي الشاي الداكن يوميا."

وكان شاربو الشاي الداكن أقل عرضة للإصابة بمقدمات السكري بنسبة 53 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 47 في المائة، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر المحددة بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومتوسط ​​ضغط الدم الشرياني، وجلوكوز البلازما الصائم، والكوليسترول، تناول الكحول، وحالة التدخين، والتاريخ العائلي لمرض السكري وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وقال البروفيسور زيلين صن من جامعة ساوث إيست: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شرب الشاي الداكن كل يوم لديه القدرة على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتطوره من خلال التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم".

وأوضح "عندما تنظر إلى جميع المؤشرات الحيوية المختلفة المرتبطة بالشرب المعتاد للشاي الداكن، فقد تكون خطوة واحدة بسيطة يمكن للناس اتخاذها بسهولة لتحسين نظامهم الغذائي وصحتهم".

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