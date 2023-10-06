عدد وفيات المصابين به يصل إلى 300.. فيروس خطير يصيب 80 ألف طفل سنوياً

المصدر: البيان

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كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض عن فيروس خطير يصيب 80 ألف طفل سنوياً.

وأوضحت أن الإصابة بفيروس RSV، الذي يظهر في فصل الشتاء، تستهدف الأطفال دون سن الخامسة، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات بهذا المرض يصل إلى 300 طفل سنوياً، وذلك حسبما أفاد موقع «سي إن إن» الإخباري.

ونجحت الجرعة الجديدة، من اللقاح التي تحمل الاسم التجاري Beyfortus، في خفض خطر دخول الرضع إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس RSV بنسبة 80% في التجارب السريرية.

وبيفورتوس ليس لقاحاً تقليدياً، فهو عبارة عن جرعة من الأجسام المضادة طويلة المفعول المصممة لحماية الأطفال الرضع لمدة ستة أشهر تقريباً عندما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

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