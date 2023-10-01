«وجبة سردين» تصيبه بالعمى والخرس

المصدر: دبي - البيان

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كان يومهما جميلاً.. قضياه في رحاب روائع باريس.. لكنه لم ينته على هذه الشاكلة، فوجبة السردين المعلب التي تناولها رفقة خطيبته، جعلته أعمى وأخرس. تلك هي الحال التي أمسى عليها أمريكي سافر مع خطيبته إلى فرنسا لقضاء إجازة، إذ استيقظ بعد أيام في المستشفى وهو متصل بجهاز التنفس الصناعي، غير قادر على فتح عينيه في وحدة العناية المركزة، حسب ما أفاد موقع (24)، وتقول كريستي بينر، خطيبة مات جاكسون، إنه لا يستطيع التواصل، إلا من خلال كتابة الملاحظات على السبورة البيضاء، بعد تشخيص إصابته بالتسمم الغذائي. وأصيب جاكسون وشريكته بالمرض، بعد تناول بعض السردين المعلب، عقب يوم تناولا فيه الوجبات الخفيفة ومشاهدة المعالم السياحية. وكانت إصابة كريستي خفيفة، لكن جاكسون، الذي تناول اثنتين فقط من الأسماك، انتهى به الأمر بالإصابة بحالة حادة من التسمم.

وقالت كريستي لصحيفة لو باريزيان في مقابلة: «لا نعرف متى سنتمكن من العودة إلى ديارنا. لا يستطيع جاكسون الرؤية أو التحدث. وللتواصل، يكتب على السبورة البيضاء. آمل أن يتمكن من المشي مرة أخرى. يمكن نقله إلى لوس أنجليس، ولكن تم الاعتناء به جيداً هنا».

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