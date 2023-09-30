إصابة امرأة بالشلل بسبب وجبة طعام منتهية الصلاحية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أصيبت امرأة برازيلية بالشلل عقب تناولها وجبة طعام منتهية الصلاحية.

ورقدت دوراليس كارنيرو سوبريرا جويس، البالغة من العمر 47 عاماً، في المستشفى أكثر من سنة، بعدما تناولت صلصة «البيستو» التي تسببت في مرضها، حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت جويس أنها اشترت الصلصة في 31 ديسمبر 2021، مشيرةً إلى أنها أكلتها بعد أسابيع في أواخر يناير 2022.

وقالت: «لم يكن للبيستو تاريخ انتهاء الصلاحية، ولم يعطني الشخص الذي باعه لي تعليمات التخزين أيضاً، لكنني كنت عميلة متكررة في المتجر»، مؤكدةً أنها مرضت بعد وقت قصير من تناولها.

وأضافت: «لم يكن جسدي على ما يرام، وأصبح تنفسي أسوأ، وشعرت بالوخز في لساني».

وتابعت: «لقد قدت مسافة 20 كيلومتراً إلى المستشفى، وأوقفت السيارة، ثم توقف جسدي عن العمل».

وذكرت أنها فقدت السيطرة على حركتها بمجرد وصولها إلى المستشفى، مردفةً: «لم أستطع تحريك جسدي، لذا ألقيت بنفسي خارج السيارة، عندها رأيت موظفاً، فصرخت، ثم جاء إلي وساعدني».

وأوضحت أن الأطباء أعطوها عقاراً مضاداً للبوتولينوم وعلاجاً طبيعياً، وذلك بعدما ترجح لديهم أن نوعية الطعام الذي تناولته هو الذي تسبب في مرضها.

وقالت: «يبدو أن بكتيريا قد تشكلت في البيستو، الأمر الذي جعلها تحتوي على مادة سامة».

واضطرت جويس إلى البقاء في المستشفى سنة كاملة، مضيفةً: «كنت أتلقى علاجات كل يوم من أيام الأسبوع».

وأشارت إلى أنها خضعت لصدمات كهربائية لتخفيف الألم المزمن، موضحةً أنها اكتسبت بعد ذلك المزيد من القوة في الجزء العلوي من جسدها.

وأكدت أنها أصبحت تتجنب المتجر الذي اشترت منه صلصة البيستو التي أصابتها بالمرض، منوهةً بأنها صارت حذرة عند شراء الطعام.

الجدير بالذكر أن التسمم الغذائي يسبب أعراضاً مثل جفاف الفم، وصعوبة التحدث أو البلع، والضعف على جانبي الوجه، والرؤية المزدوجة، وعدم وضوح الرؤية، وصعوبة التنفس، وتدلي الجفون، والقيء، والغثيان، وتشنجات المعدة، والشلل، وتظهر العلامات التحذيرية عادة في غضون 12 إلى 36 ساعة بعد تناول الطعام.

وينصح الأطباء بضرورة طلب الرعاية الطبية عند الإصابة بالتسمم الغذائي، مؤكدين أنه من الممكن أن يهدد الحياة ويؤثر في قدرة الشخص على التحكم بعضلاته.

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