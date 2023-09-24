في أكبر دراسة من نوعها..اكتشاف 11 جيناً لسرطان البروستاتا لأول مرة

المصدر: (دبي – البيان)

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اكتشف فريق من علماء جامعة جنوب كاليفورنيا زهاء 11 جيناً مرتبطاً بسرطان البروستات العدواني، في دراسة نشرت في مجلة «جاما أونكولوجي»، ووجدت أن الرجال الذين يحملون طفرات معينة في واحد على الأقل من هذه الجينات الـ 11، لديهم خطر كبير للإصابة بسرطان البروستات الذي يهدد الحياة.

هذا الاكتشاف، الذي قاده علماء في جامعة جنوب كاليفورنيا، يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من أدوات فحص السرطان المبتكرة والعلاجات الجينية المستهدفة.

ما يقرب من 100 بالمئة من الرجال الذين تم اكتشاف سرطانهم في وقت مبكر قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم سوف يبقون على قيد الحياة. ولكن بمجرد انتشار السرطان، تنخفض نسبة البقاء على قيد الحياة إلى 32 بالمئة.

وقام الفريق الدولي من الباحثين بقيادة الدكتور بوركو دارست، عالم الأوبئة في جامعة جنوب كاليفورنيا، بتحليل جينات أكثر من 17500 رجل مصاب بسرطان البروستاتا من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا والسويد ودول أوروبية أخرى.

لقد فعلوا ذلك من خلال تحليل عينات الدم التي تم جمعها بين يناير 2021 ومارس 2023. وركز الفريق على مجموعة فرعية مكونة من حوالي 1700 جين مرتبطة بالسرطان.

ومن بين هذه المجموعة التي تضم أكثر من 17000 شخص، كان هناك 9185 رجلاً يعانون من حالة مهددة للحياة من سرطان البروستاتا العدواني.

أظهر جينان متحوران على وجه الخصوص ارتباطات قوية بالحالات الشديدة: BRCA2، وهو أحد الجينات الأكثر شهرة المرتبطة بخطر الإصابة بسرطان الثدي، وATM، الذي يلعب دورًا حاسمًا في إصلاح الحمض النووي التالف.

تم العثور على اختلافات جينية ضارة في جين BRCA2 في ما يزيد قليلاً عن 2% من حالات السرطان العدوانية، في حين أنها ظهرت فقط في 0.7% من الحالات غير العدوانية، مما يزيد تقريبًا من خطر الإصابة بنوع من السرطان يهدد الحياة بثلاثة أضعاف.

وبالمثل، تم اكتشاف عيوب طفرة في أجهزة الصراف الآلي في 1.6% من الحالات العدوانية و0.7% في الحالات غير العدوانية، وهو ما يزيد عن مضاعفة المخاطر.

وكان الاختلاف الضار في جين NBN أكثر انتشارًا في الحالات النقيلية التي انتشر فيها السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم مقارنة بالحالات الأكثر اعتدالًا.

وحدد الباحثون ثمانية جينات أخرى كانت طفراتها، على الرغم من ارتباطها بسرطان البروستاتا الأكثر عدوانية، ذات ارتباط أضعف قليلا: MSH2، XRCC2، MRE11A، TP53، RAD51D، BARD1، GEN1، وSLX4 i.

لم يكن من الضروري أن يكون لدى المشاركين في الدراسة جميع الطفرات الجينية التي حددها الباحثون.

كان الرجال الذين يحملون طفرات جينية ضارة نادرة في أي من الجينات الـ 11 أكثر عرضة بمقدار الضعف للتطور إلى مرض فتاك.

ووجد الباحثون أن هناك بعض الجينات التي يتم تضمينها في الاختبارات الجينية الشاملة باعتبارها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ولكن لا ينبغي أن تكون كذلك.

وقال الدكتور كريستوفر هايمان، باحث السرطان في جامعة جنوب كاليفورنيا: "بعض الجينات الموجودة في هذه اللوحات كانت مبنية على دراسات صغيرة ولم تكن مرتبطة بسرطان البروستاتا في دراستنا".

لقد وجدنا أيضًا دليلاً على أنه ربما ينبغي إضافة جينات أخرى. النتائج ليست نهائية تمامًا، ولكن من الواضح أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لتحديد الجينات التي يجب على أطباء الأورام التركيز عليها في الاختبار.

يعد الاختبار الجيني أداة قيمة في علاج الأورام لأنه يوفر للأطباء وقتًا حاسمًا للتدخل في حالة اكتشاف طفرة إشكالية.

ومع زيادة الفهم لما يمكن أن تخبرنا به جيناتنا عن مواجهاتنا المستقبلية مع الأمراض، ظهر مجال ناشئ للدراسة في الأدوية المستهدفة التي تعمل على إصلاح التشوهات الجينية التي تسبب السرطان.

يستطيع الأطباء الآن إدخال جينات مثبطة للورم في خلايا الشخص، أو مباشرة في الخلايا السرطانية التي تقوم بعد ذلك بتدمير نفسها ذاتيًا.

وقال الدكتور هيمان: "بينما يركز الفحص على الرجال الذين يعانون من مرض متقدم أو تاريخ عائلي، فإن العثور على مرضى يعانون من مرض أقل تقدمًا ويحملون هذه المتغيرات الجينية قد يمكّنهم من تلقي أشكال العلاج المستهدفة في وقت مبكر".

ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة JAMA Oncology.

ومن المتوقع أن يصاب أكثر من 288 ألف رجل بسرطان البروستاتا هذا العام، وهو معدل تسارع في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2020، تم الإبلاغ عن ما يزيد قليلاً عن 201000 حالة جديدة، ارتفاعًا من حوالي 192000 حالة في عام 2016.

في الولايات المتحدة، يعود قرار إجراء فحص سرطان البروستاتا إلى المريض وطبيبه. لا يوجد تفويض بإجراء الفحص، على الرغم من أن الإرشادات العامة توصي الرجال بإجراء اختبار دم خاص بالبروستاتا كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

وقد أصابت هذه الحالة العديد من الشخصيات البارزة بما في ذلك الممثل روبرت دي نيرو الذي تم تشخيصه في عام 2003 عن عمر يناهز 60 عامًا، بينما تم تشخيص عملاق الاستثمار وارن بافيت في عام 2012.

استخدم العديد من المشاهير الذين عانوا من المرض منصاتهم لزيادة الوعي والضغط من أجل المزيد من العلاجات المبتكرة.

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