علاج واعد لسرطان الخلايا الكبدية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصلت دراسة إلى أن مزيجاً دوائياً لديه القدرة على علاج أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً وانتشاراً على مستوى العالم، وهو نوع من سرطان الكبد الأولي يسمى سرطان الخلايا الكبدية، وفق «ميديكال إكسبريس».

وفي تجربة أُجريت على الفئران، وجد فريق الباحثين من معهد موناش للعلوم الصيدلانية أن تركيبة الدواء تعكس أعراض التهاب الكبد الدهني، وبالتالي تقلل بشكل ملحوظ من ظهور سرطان الكبد.

وخلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «ساينس أدفانس»، أنه بدمج العقارين، ظهر أنهما استراتيجية واقعية لعلاج التهاب الكبد الدهني البشري ومنعه من التطور إلى سرطان الكبد.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز