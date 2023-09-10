المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة حول انتشار السرطان أن عدد الحالات في جميع أنحاء العالم بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً قد زادت بـ 80 % تقريباً خلال 30 عاماً.

ولفتت الدراسة أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر في جميع البلدان وليس في البلدان التي تم إنشاء نظام للكشف المبكر عنها.

وأشارت الدراسة إلى أن السرطان أصبح أصغر سناً، حيث اعتبر في السابق مرضاً يصيب كبار السن فقط، لكن الأطباء يلاحظون بشكل متزايد أن السرطان أصبح يفتك بصغار السن.

وبحسب الدراسة يموت أكثر من مليون شخص بسبب السرطان كل عام قبل سن الخمسين.

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